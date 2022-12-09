Малиновский определился с приоритетным чемпионатом для продолжения карьеры

Украинский полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский хочет перебраться в чемпионат Англии, сообщает Foot sur 7.

По сведениям источника, футболист не заинтересован в переходе в “Марсель”, но готов рассмотреть предложения от “Вест Хэма” и “Тоттенхэма”. “Аталанта” может продать игрока за 15 миллионов евро с учетом бонусов.

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за “Аталанту” и сборную Украины 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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