Малиновский не перейдет в "Марсель"
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
“Марсель” отказался от идеи приобретения украинского полузащитника “Аталанты” Руслана Малиновского, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, французский клуб оказался не готов платить требуемую сумму, хотя тренерскому штабу нравится стиль игры украинца. Ранее сообщалось, что итальянцы оценивают хавбека в 16-18 миллионов евро. Игроком также интересуются “Тоттенхэм” и “Вест Хэм”.
В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за “Аталанту” 14 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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