Мали – Буркина-Фасо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Во вторник состоятся заключительные матчи 1/8 финала Кубка африканских наций 2023. Как и днями ранее в этот день состоится два матча, первым из которых будет противостояние Мали и Буркина-Фасо. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Мали – Буркина-Фасо что нужно знать о матче?

Сборная Мали довольно часто принимает участие в финальной части Кубка африканских наций. Два предыдущих раза команда также выходила в стадию 1/8 финала. Сборная продемонстрировала довльно неплохие результаты на сталии группового этаапа и заняла первое место в группеE благодаря одной победе и двум ничьим.

Буркина-Фасо демонстриурет не стабильные результаты в финальной части Кубка африканских наций. На прошлом турнире команда заняла четвертое место, а в 2019 году не сумела квалифицироваться. С 2000 по 2012 годы сборная либо не квалифицировалась в финальную стадию, либо останавливалась на групповом этапе, а в 2013 году дошла до финала турнира, после чего, в 2015 году вновь закончила соревановаться на групповом этапе, но уже на следующем турнире в 2017 году заняла третье место. В текущем году национальная команда Буркина-Фасо завоевала одну победу и одну ничью в трех матчах, но четыре очка было достаточно команде, чтобы выйти в стадию плей-офф со второго места.

Мали – Буркина-Фасо когда и где состоится матч?

Матч между сборными Мали и Буркина-Фасо пройдет в Корого на Стадионе им. Амаду Гон Кулибали. Арбитр даст стартовый свисток в 18:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 18:00

Киев – 19:00

Ереван – 21:00

Астана – 23:00

Мали – Буркина-Фасо где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.