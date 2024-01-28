EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Мали – Буркина-Фасо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Мали – Буркина-Фасо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Новости футбола Сегодня, 05:39
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Мали – Буркина-Фасо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Во вторник состоятся заключительные матчи 1/8 финала Кубка африканских наций 2023. Как и днями ранее в этот день состоится два матча, первым из которых будет противостояние Мали и Буркина-Фасо. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Во вторник состоятся заключительные матчи 1/8 финала Кубка африканских наций 2023. Как и днями ранее в этот день состоится два матча, первым из которых будет противостояние Мали и Буркина-Фасо. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Мали – Буркина-Фасо что нужно знать о матче?

Сборная Мали довольно часто принимает участие в финальной части Кубка африканских наций. Два предыдущих раза команда также выходила в стадию 1/8 финала. Сборная продемонстрировала довльно неплохие результаты на сталии группового этаапа и заняла первое место в группеE благодаря одной победе и двум ничьим.

Буркина-Фасо демонстриурет не стабильные результаты в финальной части Кубка африканских наций. На прошлом турнире команда заняла четвертое место, а в 2019 году не сумела квалифицироваться. С 2000 по 2012 годы сборная либо не квалифицировалась в финальную стадию, либо останавливалась на групповом этапе, а в 2013 году дошла до финала турнира, после чего, в 2015 году вновь закончила соревановаться на групповом этапе, но уже на следующем турнире в 2017 году заняла третье место. В текущем году национальная команда Буркина-Фасо завоевала одну победу и одну ничью в трех матчах, но четыре очка было достаточно команде, чтобы выйти в стадию плей-офф со второго места.

Мали – Буркина-Фасо когда и где состоится матч?

Матч между сборными Мали и Буркина-Фасо пройдет в Корого на Стадионе им. Амаду Гон Кулибали. Арбитр даст стартовый свисток в 18:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 18:00
  • Киев – 19:00
  • Ереван – 21:00
  • Астана – 23:00

Мали – Буркина-Фасо где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGО
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
Связанные команды и лиги
Мали Буркина-Фасо Кубок африканских наций
Популярные новости
Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом Новости футбола Сегодня, 03:36 Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом
Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной Новости футбола Вчера, 17:27 Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной
СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону Новости футбола Вчера, 16:30 СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону
Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января Новости бокса Вчера, 15:58 Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января
Поединок между Вольфсбургом и Кельном останавливали из-за травмы лайнсмена Новости футбола Вчера, 15:31 Поединок между Вольфсбургом и Кельном останавливали из-за травмы лайнсмена
Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма Новости футбола 26 янв 2024, 16:59 Манчестер Сити вырвал победу в матче Кубка Англии против Тоттенхэма
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:16 Очередное ограбление футболиста. В дом защитника Барселоны проникли второй раз за год Новости тенниса Сегодня, 07:37 О последних месяцах Клоппа в Ливерпуле снимут документальный фильм с полным доступом к команде Новости тенниса Сегодня, 07:35 Янник Зиннер выиграл Aus Open 2024 Новости футбола Сегодня, 07:06 Марокко – ЮАР: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости футбола Сегодня, 06:07 Де Дзерби – первый кандидат на замену Хави после его ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 05:39 Мали – Буркина-Фасо: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Новости бокса Сегодня, 05:02 Джексон Чауке победил Кейси Хадеми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBO Новости футбола Сегодня, 04:25 Все трансферы Лиги 1: зима 2024 Новости футбола Сегодня, 04:01 ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Галатасарая подписал контракт с Баварией Новости футбола Сегодня, 03:36 Сразу три ключевых игрока Ливерпуля могут уйти из клуба вслед за Юргеном Клоппом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня КПР – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Таджикистан – ОАЭ прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Боруссия Дортмунд – Бохум прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Ньюпорт – Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол Сегодня Экваториальная Гвинея – Гвинея прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Лацио – Наполи прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Фиорентина – Интер прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол Сегодня Египет – ДР Конго прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года