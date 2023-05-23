Мальдини вспомнил самых сложных соперников в карьере

Бывший защитник "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини назвал футболистов, против которых ему было наиболее сложно играть.

По его словам, самыми сильными были Диего Марадона и Роналдо.

При этом итальянец не высказался о Лионеле Месси, так как не играл против него.

“Криштиану Роналду - великий бомбардир, но в его игре меньше волшебства, чем в игре Диего и Роналдо. Я был быстр и физически силен, но они были даже быстрее", - сказал он.

Напомним, что сейчас Мальдини занимает должность технического директора миланского клуба.