Мальдини уволили из "Милана"

Паоло Мальдини и его помощник Рики Массара больше не работают в “Милане”.

Специалистов уволили после конфликта с владельцем клуба.

После ухода Мальдини и его помощника в клубе пройдет трансформация управленческой структуры клуба.

Отметим, что в “Милане” Паоло отвечал за трансферы и контракты.

Одной из причин увольнения СМИ называют споры Мальдини с генеральным директором клуба по продлению контракта с Рафаэлем Леау.