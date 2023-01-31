Маккенни стал игроком “Лидса” (фото)

Полузащитник “Ювентуса” Уэстон Маккенни стал игроком “Лидса”.

Хавбек сборной США перебрался в английский клуб на правах аренды до конца сезона, после чего у “Лидса” есть право выкупа футболиста.

В “Лидсе" Маккенни будет играть под 28-м номером.

В текущем сезоне американец сыграл 15 матчей в Серии и отметился одним голом.