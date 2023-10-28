МакГрегор назвал своего фаворита на сегодняшний бой Фьюри против Нганну

Сегодня одним из главных событий дня будет бой Тайсона Фьюри против Франсиса Нганну. И хотя на кону не будет пояса WBC «Цыганского короля», ведь для этого поединка был создан специальный титул, всё равно это состязание привлекает большое внимание общественности.

Не прошел стороной и Конор МакГрегор, бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе. На своей странице в социальной сетиX он разместил аудиозапись, в которой подтвердил свое присутствие на матче и рассказал о своих ожиданиях касательно боя.

«Боец ММА снова решается заняться боксом. Я очень рад быть там. Мне уже не терпится поскорее приземлится в Саудовской Аравии и посмотреть, что может предложить эта странна. По моему мнению, я больше кикбоксер или боксер, чем боец ​​ММА. Франсис Нганну, также, больше боец в стойке, чем боец смешанных единоборств. У него менталитет нападающего и Фьюри точно получит удар. Для него это будет трудная задача. Мне нравится видеть, как Тайсон выглядит на ринге. Он быстрый, легкий, неуловимый. Тайсон Фьюри может показать здесь по-настоящему звездное выступление».

The Notorious heads to The Kingdom 🇸🇦👑 #furyngannou pic.twitter.com/dZOCQMXvkI — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 26, 2023

Из его обращения можно сделать вывод, что МакГрегор питает слабость к своему бывшему коллеге по UFC, но также, он знает насколько велик Тайсон Фьюри в тяжелом весе. Хоть «Цыганский король» и считается фаворитом в сегодняшнем противостоянии, Конор сохраняет надежду, что его Нганну сможет нанести несколько ударов британцу. В конце концов, истинные знатоки ММА считают Нганну самым сильным панчером в истории UFC.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну