Макаллистер "побоялся" брать 8-й номер в "Ливерпуле"

Новичок “Ливерпуля” Алексис Макаллистер рассказал, почему выбрал 10-й номер в клубе.

По словам аргентинца, он рассматривал вариант с 8-м номером, но он связан с наследием Стивена Джеррарда.

“Я предпочел 10-й номер, поскольку 8-й номер по праву принадлежит Джеррарду и имеет свою историю в клубе”, - сказал он.

Напомним, что за аргентинца “Ливерпуль” заплатил “Брайтону” 42 миллиона евро.