Аргентинский полузащитник “Брайтона” Алексис Макаллистер может сменить клуб в Англии.

Журналисты связывают его будущее с “Ливерпулем”.

По данным Mirror, Макаллистер готов на такое развитие своей карьеры.

Ожидается, что стоимость трансфера может составить около 80 млн евро.

Также в услугах футболиста заинтересованы “Челси” и “Манчестер Юнайтед”.