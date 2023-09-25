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Мак Аллистер рассказал о трудностях Ливерпуля в последнем матче

Новости футбола Сегодня, 04:01
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Мак Аллистер рассказал о трудностях Ливерпуля в последнем матче Мак Аллистер рассказал о трудностях Ливерпуля в последнем матче

Алексис Мак Аллистер, полузащитник "Ливерпуля", высказал свое мнение о матче с "Вест Хэмом", который закончился со счетом 3:1.

"Да, как вы сказали, первый тайм был сложным для нас. Они проявляли отличную игру. Однако во втором тайме мы преобладали на поле, поэтому мы очень довольны как игрой, так и результатом.

Мы знали, что они будут играть именно так. Это команда, которая обращает большое внимание на защиту и опасна в контратаках, поэтому мы смогли забить первый гол, но они продолжали давить нас. Это отличная и жесткая команда, но мы счастливы, что смогли их победить", - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" слова Мак Аллистера.

После шести туров АПЛ "Ливерпуль" занимает второе место с 16 очками. В лидерах находится "Манчестер Сити" с 18 очками.

В следующем туре "красные" сыграют на выезде с "Тоттенхэмом".

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