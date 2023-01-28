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"Майнц" и Гладбах одержали крупные победы в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 13:32
Фото: твиттер "Майнца"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Майнца"/Автор неизвестен

Завершились два матча 18-го тура чемпионата Германии. “Майнц” на своем поле разгромил “Бохум” со счетом 5:2. Менхенгладбахская “Боруссия” на выезде победила “Хоффенхайм” - 4:1.

“Майнц” – “Бохум” - 5:2 (3:0)
Голы: Ли Чжэ Сон, 1 - 1:0, Видмер, 17 - 2:0, Онисиво, 28 - 3:0, Онисиво, 57 - 4:0, Кунде, 70 - 4:1, Машович, 72 - 4:2, Онисиво, 87 - 5:2

“Майнц”: Дамен, Видмер (да Кошта, 69), Белль (Ляйтш, 68), Фернандеш, Ханче-Ольсен, Каси, Кор, Ли Чжэ Сон (Баркок, 62), Баррейро (Штах, 62), Онисиво, Ажорк (Ингвартсен, 82).

“Бохум”: Риманн, Джанко (Машович, 46), Ордец, Шлоттербек, Данило Соарес (Стафилидис, 46), Лосилла, Штегер (Асано, 46), Кунде (Ферстер, 73), Цоллер, Хофманн, Хольтманн (Антви-Аджей, 46).

“Хоффенхайм” – “Боруссия” М - 1:4 (0:2)
Голы: Хофманн, 12 - 0:1, Хофманн, 37 - 0:2, Бебу, 80 - 1:2, Штиндль, 83 - 1:3, Вольф, 90 - 1:4

“Хоффенхайм”: Бауманн, Кадержабек (Даббур, 62), Брукс, Нсоки, Кабак, Анхелиньо, Руди (Тохумджу, 46), Баумгартнер, Бисхоф (Бекер, 75), Крамарич, Дольберг (Бебу, 46).

“Боруссия” М: Омлин, Скалли (Лайнер, 90), Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Штиндль (Вольф, 86), Крамер (Янчке, 90), Хофманн (Нетц, 90), Вайгль, Коне, Тюрам (Плеа, 86).

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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