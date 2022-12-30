Майк Тайсон прокомментировал смерть Пеле и показал фото со встречи с ним

Легендарный американский боксер Майк Тайсон высказался по поводу смерти легендарного футболиста Пеле.

По словам Тайсона, ему посчастливилось лично познакомиться с бразильцем в свое время.

“Мне был 21 год. Я тогда даже не мечтал познакомиться с величайшими. Пеле на самом деле был добродушным человеком, который ни о ком не говорил плохого. Покойся с миром”, - написал боксер в социальной сети.

Напомним, что трехкратный чемпион мира скончался вчера в возрасте 82 лет. С 29 ноября он находился в больнице, но врачи не смогли спасти его жизнь.