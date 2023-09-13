ВИДЕО. Магуайр забил в свои ворота в матче за Англию: тренер за него заступился

Опытный защитник сборной Англии Гарри Магуайр опять пострадал от насмешек со стороны болельщиков.

12 сентября в товарищеской игре между Англией и Шотландией защитник "Манчестер Юнайтед" забил в свои ворота, что с ним довольно часто случалось и раньше.

После игры футболист получил поддержку от главного тренера Гарета Саутгейта.

"Весь этот негатив связан с его неправильным отношением к нему, которое продолжается уже долгое время. Это просто смех, я никогда не видел такого отношения к футболисту, будь то со стороны шотландских фанатов, или наших комментаторов и экспертов. Это просто недопустимо. Каждый раз, когда Гарри выходит на поле, он продемонстрировал невероятную стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты сегодня продемонстрировали ему прекрасное отношение", - сказал Саутгейт.

Отметим, что в последнее время футболиста часто критикуют за его игру. Это происходит как в “Манчестер Юнайтед”, так и в сборной Англии. При этом регулярно Гарри выдает отличные матчи, после чего критикам приходится молчать.