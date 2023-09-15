Магуайр ответил на критику в свой адрес

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайр прервал молчание и рассказал, что думает о постоянной критике в свой адрес.

По словам именитого футболиста, он не страдает от психологического давления.

"За последние годы я прошел через многое, был капитаном "Манчестер Юнайтед" около четырех лет. Это повлекло за собой большую ответственность и, естественно, и хорошие, и плохие моменты", - сказал он.

Английский защитник добавил, что для него важно играть как за сборну, так и на клубном уровне.

"Я много думал о своей игре, особенно когда не был включен в стартовый состав в первых четырех матчах АПЛ. Я хочу играть в футбол и это моя цель. Первые недели были сложными, так как у нас был только один матч в неделю, и я не попадал в основной состав, но мы имеем много матчей впереди, и я уверен, что получу больше возможностей для выхода на поле", - сказал Магуайр в интервью Sky Sports.

Напомним, что в последнем матче сборной Англии защитник забил гол в свои ворота.