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Магуайр ответил на критику, адресованную в его сторону

Новости футбола Сегодня, 09:46
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Магуайр ответил на критику, адресованную в его сторону Фото: https://www.instagram.com/harrymaguire93/

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" ответил на критику, направленную в его сторону, которая продолжается уже несколько лет, сообщает Би-Би-Си.

По его словам, последний год был не таким, как предыдущие пять, когда он получал одобрительные отзывы от болельщиков.

"Это футбол, и так он работает. Нельзя играть на высоком уровне без критики. Это неизбежно, даже если ты лучший в мире, возможно, как Месси и Роналду, но их тоже критикуют", - сказал Магуайр.

За последний год много говорили о футболисте. И защитник считает, что чтобы о нем говорили, нужно было пройти путь к топовому исполнителю, что он и делал в течение предыдущих пяти лет. Последний год не шел по плану, но Магуайр уверен, что все вернется на круги своя. Карьера - это долгий путь. Много взлетов, много падений, возможно, это был небольшой сплеск.

В августе 2019 года Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов фунтов, подписав с клубом шестилетний контракт с опцией продления еще на один год. Он стал самым дорогим защитником в истории. Дебютировал за "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура Премьер-лиги против "Челси" на стадионе "Олд Траффорд". Матч завершился победой "Юнайтед" со счетом 4:0. В январе 2020 года Магуайр был назначен капитаном команды.

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