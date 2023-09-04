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Главная Новости Магия от Месси в Голливуде. ВИДЕО двух шикарных ассистов Лео Месси

Магия от Месси в Голливуде. ВИДЕО двух шикарных ассистов Лео Месси

Новости футбола Сегодня, 09:23
Магия от Месси в Голливуде. ВИДЕО двух шикарных ассистов Лео Месси Магия от Месси в Голливуде. ВИДЕО двух шикарных ассистов Лео Месси

Этой ночью в МЛС состоялся матч между футбольным клубом Лос-Анджелес и Интер Майами.

Лионель Месси помог своей команде победить в выездном матче. Аргентинец отдал два ассиста на своих партнеров. На 53-й минуте он вывел Жорди Альбу на ударную позицию, а на исходе встречи покатил мяч под удар Кампани. Кроме этого, он и сам имел возможность отличиться голом, однако голкипер совершил невероятный сейв и помешал Лионелю.

Благодаря этой победе Интер поднялся на одну строчку вверх в турнирной таблице МЦС. Пока они на предпоследнем месте, но отставание в зону плей-офф всего восемь очков и девять туров до конца регулярного чемпионата.

Лионель Месси стал игроком Интер Майами в июле этого года. На его счету в американском клубе 11 матчей в розовой футболке и уже 16 результативных действий.

МЛС
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3
Голы: Холлингсшед 90 - Фариас 17, Альба 51, Кампана 83

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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