Магия Месси: “Интер Майами” вошел в топ-5 самых популярных команд США

“Интер Майами” поднялся на пятое место в США по количеству подписчиков в социальных сетях среди всех клубов страны.

Рейтинг представил телеканал ESPN.

На данный момент на страницы “Интер Майами” подписались свыше 8 миллионов человек. Такой рост популярности связан с тем, что клуб недавно объявил о подписании Лионеля Месси.

1. “Голден Стэйт Уорриорз” (НБА) - 30,6 млн.

2. "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА) - 22,8 млн.

3. “Кливленд Кавальерс” (НБА) - 15,7 млн.

4. "Чикаго Буллз" (НБА) - 9,7 млн.

5. “Интер Майами” (МЛС) - 8 млн.