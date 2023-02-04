Мадуэке прокомментировал первый матч в составе в "Челси"

Форвард “Челси” Чуквунонсо Мадуэке оценил свой дебют в составе лондонского клуба.

Вчера молодой футболист сыграл в матче АПЛ с “Фулхэмом” (0:0).

"Я провел две недели тренировок, я просто знакомился с ребятами, с клубом. Я благодарен за возможность сыграть в самом сильном чемпионате мира.

Наши соперники — очень организованная команда, физически сильная. У нас много новичков, но со временем мы узнаем игру друг друга лучше.

В этом матче были положительные моменты, так что мы просто будем усердно работать", - сказал он.