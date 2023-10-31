Мадридский Реал продлил контракт с Винисиусом Жуниором

Один из лидеров нападения мадридского Реала Винисиус Жуниор продлил контракт с клубом. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2026/2027.

В новом контракте указана клаусула игрока - 1 миллиард долларов. Стоит отметить, что портал transfermarkt оценивает его в 150 миллионов евро.

23-летний бразилец стал игроком Реала летом 2018 года. Испанский топ-клуб приобрел его у Фламенго. Трансфер обошелся "бланкос" в 45 миллионов евро. В первом сезоне бразилец больше играл за дубль команды, но с каждым годом его роль в основном клубе только увеличивалась.

Футболист в этом сезоне отыграл 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Всего за карьеру в Реале Винисиус Жуниор сыграл 235 матчей и забил 62 гола.

Вчера, 30 октября, во время церемонии вручения “Золотого мяча” игрок получил “Премию Сократеса”. Винисиус был отмечен за борьбу с расизмом, свою работу в области образования в Бразилии и за свою благотворительную деятельность.

С осени 2019 года левый вингер получает вызовы в национальную сборную Бразилии. За сборную своей страны он забил 3 гола в 26 матчах.