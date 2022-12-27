Люка Эрнандес определился с будущим в "Баварии"

Защитник Люка Эрнандес намерен продлить сотрудничество с “Баварией”.

Как пишет журналист Никола Скира, новое соглашение сторон будет рассчитано до 2027 года, при то что нынешний контракт 26-летнего француза действует до июня 2024 года.

Напомним, что француз играет в составе немецкого гранда с лета 2019 года.

В текущем сезоне в его активе 11 матчей, в которых он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

На ЧМ-2022 защитник получил разрыв крестообразной связки правого колена и выбыл минимум на полгода.