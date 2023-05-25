Люка Эрнандес хочет сменить "Баварию" на другой топ-клуб

Переговоры между Люкой Эрнандесом и “Баварией” о заключении нового контракта были приостановлены.

Еще недавно СМИ писали, что стороны были близки к заключению договора. Ожидалось, что новый контракт будет рассчитан до лета 2027 года.

По информации Foot Mercato, защитник получил предложение от ПСЖ и заинтересовался переходом в клуб Лиги 1.

Напомним, что сейчас француз завершает восстановление после травмы. В этом сезоне он сыграл лишь 7 матчей в чемпионате.