Люка Эрнандес хочет покинуть "Баварию"

Защитник сборной Франции Люка Эрнандес планирует покинуть "Баварию" как можно скорее.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, “Бавария” уже начала переговоры по поводу трансфера игрока с ПСЖ.

Немецкий клуб рассчитывает получить за своего лидера обороны около 50 миллионов евро.

Напомним, что Эрнандес играет за “Баварию” с лета 2019 года, а его текущий контракт с клубом истекает в середине следующего года.