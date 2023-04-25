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Ляказетту покорилася очередной рекорд

Новости футбола Сегодня, 12:04
Фото: сайт Лиона Фото: сайт Лиона

Лион провел провальный 32-й тур чемпионата Франции, проиграв дома “Марселю” во второй раз в этом сезоне.

Однако Александру Ляказетту, лучшему бомбардиру “Лиона”, удалось забить гол, что стало его 300-м результативным действием в карьере во всех соревнованиях.

Это включает в себя его время с “Арсеналом” в Лондоне и сборной Франции, помимо “Лиона”. Ляказетт забил 227 голов и сделал 73 результативные передачи. В предстоящем выездном матче Лион сыграет со Страсбургом.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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