Ляказетту покорилася очередной рекорд

Лион провел провальный 32-й тур чемпионата Франции, проиграв дома “Марселю” во второй раз в этом сезоне.

Однако Александру Ляказетту, лучшему бомбардиру “Лиона”, удалось забить гол, что стало его 300-м результативным действием в карьере во всех соревнованиях.

Это включает в себя его время с “Арсеналом” в Лондоне и сборной Франции, помимо “Лиона”. Ляказетт забил 227 голов и сделал 73 результативные передачи. В предстоящем выездном матче Лион сыграет со Страсбургом.