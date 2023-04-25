Ляказетт установил новый рекорд

Александр Ляказетт достиг исторического достижения в тридцать втором туре французского чемпионата, забив гол против “Марселя”.

Это было его 300-е результативное действие в восьмилетней игровой карьере, включая выступления в “Лионе”, “Арсенале” и сборной Франции.

Он забил 227 голов и 73 результативные передачи.

В следующем туре французского чемпионата “Лион” проведет матч на выезде против “Страсбурга”.