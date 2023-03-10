Ляказетт спас "Лион" от поражения в матче с "Лиллем"

В матче 27-го тура чемпионата Франции “Лилль” и “Лион” сыграли вничью со счетом 3:3.

В начале второго тайма счет открыл Джонатан Дэвид, а на 61-й минуте он увеличил преимущество хозяев. Спустя несколько минут Брэдли Барколя сократил разрыв в счете. На 79-й минуте Дэвид оформил хет-трик и вновь довел разницу до двух мячей. В концовке гостей от поражения спас Александр Ляказетт, который сделал дубль.

“Лилль”, набрав 46 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. “Лион” с 40 очками поднялся на восьмую позицию.

“Лилль” – “Лион” - 3:3 (0:0)

Голы: Дэвид, 46 - 1:0, Дэвид, 61 (с пенальти) - 2:0, Барколя, 64 - 2:1, Дэвид, 79 (с пенальти) - 3:1, Ляказетт, 83 - 3:2, Ляказетт, 89 - 3:3

“Лилль”: Шевалье, Йоро, Алессандро, Гудмундссон, Кабелла, Андре, Андре Гомеш, Гомес (Унас, 74), Веа, Бамба, Дэвид (Виржиниюс, 84).

“Лион”: Риу, Диоманде (Кумбеди, 71), Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Толиссо, Какре, Лепенан (Дембеле, 86), Шерки (Ляказетт, 72), Барколя, Сарр.

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