Форвард “Лиона” Александр Ляказетт провел 500-й матч в карьере.

Вчера он сыграл в матче Лиги 1 против “Нанта” (0:0).

Как пишет Opta Jean, в составе “Лиона” француз провел 294 игр во всех соревнованиях. Ещё 206 матчей Ляказетт сыграл за “Арсенал”.

Интересно, что за 500 матчей форвард забил 210 голов.

В этом сезоне на счету опытного француза 10 забитых мячей.