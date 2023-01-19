"Львов" усилился полузащитником киевского "Динамо"

Пресс-служба “Львова” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника киевского “Динамо" Ахмеда Алибекова.

Львовский клуб арендовал футболиста сроком на год. Хавбек будет выступать за “Львов” под шестым номером.

В первой половине этого сезона 24-летний Алибеков играл за “Зарю" на правах аренды и провел один матч.

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