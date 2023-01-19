"Львов" усилился полузащитником киевского "Динамо"
Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: сайт "Львова"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Львова” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника киевского “Динамо" Ахмеда Алибекова.
Львовский клуб арендовал футболиста сроком на год. Хавбек будет выступать за “Львов” под шестым номером.
В первой половине этого сезона 24-летний Алибеков играл за “Зарю" на правах аренды и провел один матч.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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