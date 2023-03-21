"Львов" объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба “Львова” на официальном сайте объявила о назначении Анатолия Бессмертого на пост главного тренера.

На этом посту он сменил ранее уволенного Олега Дулуба. Помогать новому наставникому будет Роман Пахолюк.

Стоит отметить, что 54-летний Бессмертный ранее уже тренировал львовян с марта до августа 2021 года.

В настоящее время “Львов”, набрав в 17 матчах 13 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч клуб проведет 2 апреля на своем поле против “Динамо".

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