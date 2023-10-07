Лутон Таун - Тоттенхэм: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Новости футбола Сегодня, 04:48
Фото: lutontown.co.uk / Автор неизвестен
Для Лутон Таун дебют в английской Премьер-лиге пока складывается непросто: за семь туров команда набрала лишь четыре очка и сейчас занимает семнадцатое место в таблице. А вот дела Тоттенхэма наоборот, должны радовать болельщиков: “Шпоры” летом пригласили на должность главного тренера Анге Постекоглу, с которым клуб сейчас идет вторым в АПЛ и с отставанием лишь в одно очко от Ман Сити. Фаворит в паре очевиден. Но во всех домашних матчах сезона Лутон Таун забивал. Сможет ли андердог создать интригу в этой игре?
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Матч между Лутон Таун и Тоттенхэмом состоится в субботу, 7 октября. Начало поединка в 13:30 по среднеевропейскому времени.
Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Canal+ Sport 2 Poland, Canal+ Sport Online, Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина - Setanta Sports
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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