Лутон Таун - Тоттенхэм: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Для Лутон Таун дебют в английской Премьер-лиге пока складывается непросто: за семь туров команда набрала лишь четыре очка и сейчас занимает семнадцатое место в таблице. А вот дела Тоттенхэма наоборот, должны радовать болельщиков: “Шпоры” летом пригласили на должность главного тренера Анге Постекоглу, с которым клуб сейчас идет вторым в АПЛ и с отставанием лишь в одно очко от Ман Сити. Фаворит в паре очевиден. Но во всех домашних матчах сезона Лутон Таун забивал. Сможет ли андердог создать интригу в этой игре?

Матч между Лутон Таун и Тоттенхэмом состоится в субботу, 7 октября. Начало поединка в 13:30 по среднеевропейскому времени.

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