Лутон Таун официально подписал 32-летнего полузащитника, который всю жизнь играл в Англии
Новости футбола Сегодня, 11:30
ФОТО: James Gill
Английский футбольный клуб «Лутон Таун» официально объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником Андросом Таунсендом.
Контракт рассчитан до конца 2023 года. Игрок перешел в новую команду свободным агентом.
32-летний Таунсенд — воспитанник Тоттенхэма, за который в общей сложности сыграл 87 матчей, забил 9 голов, отдал 13 голевых передач. С 2016 по 2021 года Андрос провел в составе Кристал Пэлас 185 поединков, совершил 44 результативных действия.
Последним клубом Анроса был «Эвертон» (2021-2023). За свою карьеру Таунсенд играл только в клубах из Англии.
Сейчас «Лутон Таун» занимает 17-е место в АПЛ 2023/24, находясь в одной строчке от зоны вылета.
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