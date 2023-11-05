Лутон не удержал победу над Ливерпулем

В рамках 11-го тура английской Премьер Лиги сегодня состоялся матч между Лутоном и Ливерпулем.

«Красные» на правах фаворита взяли мяч под контроль и завладели преимуществом, однако в первом тайме у хозяев получалось сдерживать натиск Ливерпуля и на перерыв команды ушли при равном счете.

Во второй половине матча Лутон посмелел и стал больше угрожать воротам соперника. За 10 минут до конца встречи хозяевам удалась разящая контратака, которую точным ударом завершил Тахит Чон.

Ливерпуль точно заслужил на очки в этой игре, и на 90+5 минуте Луис Диас сравнял счет ударом головой и вырвал ничью для своей команды.

Лутон Таун — Ливерпуль — 1:1

Гол: 1:0 — Чон 81, 1:1 — Дуис Диас 90+5.

Таким образом Ливерпуль не смог воспользоваться осечкой Арсенала и опередить «канониров» в таблице. Лутону эта ничья позволила покинуть зону вылета,теперь команда на 17-й позиции.

В следующем туре Лутон отправится в гости к Манчестер Юнайтед, а Ливерпуль будет на Энфилде принимать Брентфорд.