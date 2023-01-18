Лунин разочарован решением Анчелотти

Украинский вратарь “Реала” Андрей Лунин разочарован тем, что главный тренер команды Карло Анчелотти не включил его в стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании против “Вильярреала”, сообщает Relevo.

По сведениям источника, изначально планировалось, что в этом матче сыграет украинец, но затем тренерский штаб королевского клуба изменил решение по голкиперу. Не исключено, что Лунин может задуматься о переходе в другой клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за “Реал” семь матчей и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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