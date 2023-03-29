Лунин принял решение по своему будущему в "Реале"

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял решение покинуть мадридский “Реал” в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, украинец больше не хочет быть дублером основного голкипера королевского клуба Тибо Куртуа. Контракт Лунина с мадридцами истекает через год, поэтому ближайшим летом его можно будет купить по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 24-летний Лунин провел за “Реал” 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов.

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