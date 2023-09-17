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Лунин покинет Реал свободным агентом

Новости футбола Сегодня, 04:30
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Лунин покинет Реал свободным агентом Лунин покинет Реал свободным агентом

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин по истечению контракта намерен покинуть испанский гранд. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника Лунин не хочет продлевать контракт с вице-чемпионом Испании. Срок его действующего соглашения с клубом истекает летом 2024. Из-за постоянных проблем с отсутствием игровой практики, вратарь намерен продолжить карьеру в другом месте.

Лунин перешел в Реал в 2018 году из луганской Зари. Затем были ссылки в аренду в Леганес, Вальядолид и Реал Овьедо. Лишь с сезона 2020/21 Андрей закрепился в основной обойме мадридской команды, но стать основным вратарем до сих пор не сумел.

В последние несколько лет Лунин проигрывал конкуренцию Тибо Куртуа, но на предсезонных сборах бельгийский вратарь получил травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустит почти весь нынешний сезон. И хоть перед началом чемпионата Карло Анчелотти выражал доверие украинцу, Реал в срочной порядке вынужден был искать нового голкипера.

Таким образом в стане мадридского клуба появился Кепа Аррисабалага. Реал арендовал испанца у Челси до конца сезона. Кепа сходу занял место в воротах, а Лунин и дальше вынужден довольствоваться ролью его дублера. Поэтому все чаще появляются слухи о возможной смене клуба

В этом сезоне Андрей Лунин защищал ворота Реала в двух матчах, в одном из них сумел оставить ворота сухими. Всего в футболке Мадрида украинец провел всего 21 матч.

Добавим, что следующий матч Реал проведет сегодня вечером против Сосъедада. В случае победы королевский клуб останется на первой ступеньке Ла Лиги.

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