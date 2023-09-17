Лунин покинет Реал свободным агентом

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин по истечению контракта намерен покинуть испанский гранд. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника Лунин не хочет продлевать контракт с вице-чемпионом Испании. Срок его действующего соглашения с клубом истекает летом 2024. Из-за постоянных проблем с отсутствием игровой практики, вратарь намерен продолжить карьеру в другом месте.

Лунин перешел в Реал в 2018 году из луганской Зари. Затем были ссылки в аренду в Леганес, Вальядолид и Реал Овьедо. Лишь с сезона 2020/21 Андрей закрепился в основной обойме мадридской команды, но стать основным вратарем до сих пор не сумел.

В последние несколько лет Лунин проигрывал конкуренцию Тибо Куртуа, но на предсезонных сборах бельгийский вратарь получил травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустит почти весь нынешний сезон. И хоть перед началом чемпионата Карло Анчелотти выражал доверие украинцу, Реал в срочной порядке вынужден был искать нового голкипера.

Таким образом в стане мадридского клуба появился Кепа Аррисабалага. Реал арендовал испанца у Челси до конца сезона. Кепа сходу занял место в воротах, а Лунин и дальше вынужден довольствоваться ролью его дублера. Поэтому все чаще появляются слухи о возможной смене клуба

В этом сезоне Андрей Лунин защищал ворота Реала в двух матчах, в одном из них сумел оставить ворота сухими. Всего в футболке Мадрида украинец провел всего 21 матч.

Добавим, что следующий матч Реал проведет сегодня вечером против Сосъедада. В случае победы королевский клуб останется на первой ступеньке Ла Лиги.