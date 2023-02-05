Лунин отреагировал на поражение "Реала" в матче с "Мальоркой"

Украинский вратарь “Реала” Андрей Лунин поделился мнением о поражении своей команды в матче 20-го тура чемпионата Испании против “Мальорки” (0:1).

“Реал" не заслуживал поражения в этом матче. Я злой из-за пропущенного гола. Но “Реал” всегда возвращается, так что мы будем бороться до конца. Нет смысла думать об этом поражении, так как сейчас наступает время клубного чемпионата мира", - приводит слова Лунина Marca.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за “Реал” восемь матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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