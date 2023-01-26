Лунин может покинуть "Реал": названа причина

Украинский вратарь мадридского “Реала” Андрей Лунин может покинуть клуб следующим летом, сообщает Relevo.

По сведениям источника, украинец настроен уйти в другую команду, если главным тренером королевского клуба останется Карло Анчелотти. Лунин крайне разочарован тем, что тренер не выпустил его на поле в матче 1/8 финала Кубка Испании против “Вильярреала” (3:2), использовав основного голкипера Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел за “Реал” семь матчей во всех турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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