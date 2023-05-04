Лунин может перейти в "Реала" в другой клуб Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен
“Вильярреал” проявляет интерес к вратарю мадридского “Реала” и сборной Украины Андрею Лунину, сообщает Todofichajes.com.
По сведениям источника, “подводники” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Украинец может согласиться на переход, так как хочет иметь регулярную игровую практику. Стоит отметить, что главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти предпочитает, чтобы “Реал” приобрел вместо украинца нового голкипера.
В нынешнем сезоне 24-летний Лунин провел за “Реал” 12 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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