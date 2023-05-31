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Лунин может перейти в британский клуб

Новости футбола Сегодня, 11:55
Лунин может перейти в британский клуб Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

“Селтик” из Глазго проявляет интерес к вратарю мадридского “Реала” и сборной Украины Андрею Лунину, сообшает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, шотландский клуб рассматривает вариант с приобретением украинца в летнее трансферное окно. В составе “Селтика” Лунин может заменить английского голкипера Джо Харта, которым недоволен тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что украинец готов сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 25-летний Лунин провел за “Реал” 12 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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