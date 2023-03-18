Бывший хавбек “Ливерпуля” Лукас Лейва завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

У него обнаружен рубцовый фиброз миокарда, и в пятницу он объявил о своем решении сделать паузу с игровой карьерой.

Диагноз был поставлен Лейве в декабре прошлого года, и с тех пор футболист прошел ряд кардиологических обследований и получил лечение.

Он выступал за "Ливерпуль" в период с 2007 по 2017 годы, проведя 247 матчей в АПЛ.

За время своей карьеры Лукас Лейва также сыграл в 24 матчах за национальную сборную Бразилии.