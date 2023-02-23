Лукаку высказался о том, как пережил свою безголевую серию

Форвард “Интера” Ромелу Лукаку оценил игру своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Порту” (1:0).

Именно бельгиец забил победный гол в этой встрече.

“Для нас было важно одержать победу. И мы очень хотели забить второй мяч. Я пережил очень непростые месяцы, но я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей. Мы будем продолжать в том же духе”, – сказал он.

Напомним, что Лукаку отметился в двух последних матчах, а до этого он не забивал с октября прошлого года.