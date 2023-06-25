Форвард “Челси” Ромелу Лукаку рассмотрит предложения из Саудовской Аравии.

Если ранее футболист был категоричен в вопросе переезда на Ближний Восток, то теперь он согласен рассмотреть вариант.

Сейчас форвард находится в аренде в “Интере”, которому пока не удалось договориться о повторной аренде или выкупе бельгийского игрока.

В прошлом Лукаку получал предложения от саудовского "Аль-Хиляля".