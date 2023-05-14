Лукаку принял решение по своему будущему

Бельгийский нападающий лондонского “Челси” Ромелу Лукаку, выступающий за миланский “Интер” на правах аренды, надеется остаться в итальянском клубе, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, по окончании сезона руководство миланцев проведет переговоры о новой аренде форварда. Ранее сообщалось, что “Интер” больше не рассчитывает на бельгийца, но он заступил клуб передумать благодаря результативной игре в последних матчах.

В нынешнем сезоне 30-летний Лукаку провел за “Интер” 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с “Челси” действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Лэмпард нашел главную проблему "Челси".