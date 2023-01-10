Лукаку получил уже третью травму в этом сезоне

Форвард “Интера” Ромелу Лукаку в третий раз травмировался по ходу текущего сезона.

Как пишет источник, по причине небольшого воспаления подколенных сухожилий на левой ноге звездный футболист не сыграет в матче Кубка Италии с “Пармой”.

В клубе пока не знают, успеет ли футболист вернуться до матча с “Вероной”, который пройдет на выходных.

Интересно, что до этого Лукаку пропустил 12 матчей из-за травмы подколенного сухожилия. Также он не играл из-за травмы с августа по октябрь.

Всего в текущем сезоне он успел сыграть семь матчей, в которых забил два гола.