Лукаку ответил на выгодное предложение из Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Нападающий лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, один из саудовских клубов предлагал футболисту выгодные финансовые условия. Впрочем, бельгиец хочет продолжить выступать за “Интер”, за который он играет на правах аренды.
В нынешнем сезоне 30-летний Лукаку провел за “Интер” 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с “Челси” действует до лета 2-2026 года.
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