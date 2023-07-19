Лукаку нарвался на гнев от фанатов "Интера"

Организация болельщиков миланского "Интера" Curva Nord выразила недовольство возможным переходом бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в "Ювентус".

"Тот, кто однажды предал, может сделать это снова. Не потому что он любит это делать, просто это в его природе.

Да, Ромелу, ты предал нас - тех, кто поддерживал тебя в трудный период. Мы поддерживали тебя, когда фанаты твоей будущей команды унижали тебя.

Ты целовал эмблему, которая означала для нас больше, чем жизнь, а теперь ты продажный наёмник, который продаёт себя по самой высокой цене. Чтобы быть чемпионом, нужно быть настоящим мужчиной. Ты этим не являешься. Прощай, позорник", - гласит заявление Curva Nord.

В сезоне-2022/2023 Лукаку играл за миланский клуб на правах аренды. Он провел 37 матчей в разных турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Правами на футболиста владеет "Челси", контракт с которым действует до июня 2026 года.

Ориентировочная стоимость игрока сборной Бельгии, согласно данным Transfermarkt, составляет 40 млн евро.