Лукаку может стать одноклубником Роналду

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку может перебраться в Саудовскую Аравию

В услугах бельгийца заинтересован “Аль-Наср”, за который играет Криштиану Роналду.

Как сообщает Goal, форвард уже отправился в Саудовскую Аравию на переговоры. Арабский клуб предлагает форварду зарплату в €25 млн за сезон.

Отметим, что Лукаку связан контрактом с "Челси" до 2026 года, но лондонский клуб готов продать нападающего за 50 млн.

В прошлом сезоне Лукаку забил 14 голов и отдал 7 результативных передач в 36 матчах за “Интер”.