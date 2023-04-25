Лукаку может получить шанс в "Челси"

Лондонский “Челси” рассчитывает на бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который выступает за миланский “Интер” на правах аренды, сообщает журналист Мэтт Лоу в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба проведет беседу с форвардом, чтобы выяснить его планы. Не исключено, что бельгиец получит шанс проявить себя под руководством нового главного тренера, которым, скорее всего, станет Маурисио Почеттино.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за “Интер” 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с “Челси” действует до лета 2026 года.

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