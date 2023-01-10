Лукаку может перейти в испанский топ-клуб

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к бельгийскому нападающему лондонского “Челси” Ромелу Лукаку, сообщает Caughtoffside.

По сведениям источника, бельгиец может войти в сделку по переходу в английский клуб португальского форварда “матрасников” Жоау Феликса. В данный момент Лукаку играет за “Интер” на правах аренды, но итальянский клуб, скорее всего, не будет выкупать его трансфер.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за “Интер” всего семь матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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