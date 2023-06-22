Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может остаться в чемпионате Италии, где он играл в аренде за “Интер”.

Как пишет источник, бельгиец может перебраться в "Милан".

После продажи хавбека Сандро Тонали в “Ньюкасл” миланский клуб сможет позволить себе трансфер Лукаку.

Отметим, что "Челси" оценивает игрока в €40 млн, поэтому "Милан" обратится к лондонскому клубу напрямую.

В прошлом сезоне Лукаку забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 25 матчах чемпионата Италии.