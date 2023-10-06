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Луиса Энрике не устают критиковать за разгромное поражение в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 03:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Луиса Энрике не устают критиковать за разгромное поражение в Лиге чемпионов Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри не оставил без внимания провальные результаты ПСЖ в Лиге чемпионов.

В частности, легенда местного футбола разочаровался действиями главного тренера ПСЖ Луиса Энрике.

Напомним, что в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» чемпион Франции уступил со счетом 1:4.

«Луис Энрике делает ошибки. Я его знаю, так как работал с ним в «Барселоне». Он является очень гордым и эгоистичным человеком. Уверен, что он таким и останется. Он будет придвигать свои идеи и не изменится. Я думаю, Луис Энрике не осознает настоящий потенциал своих игроков», — сказал Дюгарри в интервью MaxiFoot.

Напомним, что в первом матче Лиги чемпионов парижане дома принимали «Боруссию» из Дортмунда и добыли уверенную победу со счетом 2:0. В следующем туре парижане встретятся с «Миланом» 25 октября.

Не все гладко идет у парижан и на внутренней арене. После семи сыгранных туров подопечные Луиса Энрике занимают только пятое место в турнирной таблице.

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